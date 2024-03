Basta con la pregiudiziale antifascista sul futurismo | Marinetti & co vanno capiti | non sdoganati

(Di lunedì 4 marzo 2024) Non sembra smorzarsi l’onda lunga del, che ha visto, nell’anno appena trascorso, numerose mostre pubbliche e private dedicate al movimentoano: da Palazzo Zabarella a Padova a Palazzo Lanfranchi di Matera, dal Palazzo delle Paure a Lecco alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo (Pr), dal Museo del Novecento di Milano a Palazzo Medici Riccardi di Firenze, solo per citare le maggiori. A Roma, mostre futuriste hanno trovato ospitalità nella Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea, alla Galleria d’arte moderna e al MaXXI (che ha anche curato l’apertura di Casa Balla). L’interesse sul tema è ancora talmente forte che, nel prossimo ottobre, è prevista l’apertura di una grande mostra, “Il tempo del”, nella Galleria Nazionale d’Arte moderna e contemporanea di Roma, a cura di Gabriele ...

Basta animali nei circhi: 9-10 e 16-17 marzo LAV in piazza in tutta Italia: Firma la petizione per chiedere la fine alla sofferenza degli animali nello spettacolo.lav

Concorso Asmel 2024 per lavorare in Comune, bando in uscita e nuovi profili professionali: Il concorso Asmel è tra i più semplici: per essere inserito nell’apposito elenco, infatti, Basta superare una prova con 60 domande a risposta multipla. Nel dettaglio, 30 sono quesiti sulle materie che ...money

Metà di questi volti sono stati creati con l'intelligenza artificiale: riesci a riconoscerli: Il quiz di Fanpage.it Alcune immagini sono state generate con l'IA, altre sono foto reali. Abbiamo creato un sondaggio per mettervi alla prova, per votare Basta cliccare sull'immagine che secondo voi ...youmedia.fanpage