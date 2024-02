Inter Inzaghi | «Inutile negarlo | stiamo godendo da anni»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Le parole di Simone, tecnico dell’, dopo la vittoria ottenuta dai nerazzurri contro l’Atalanta Simoneha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’contro l’Atalanta. Di seguito le sue parole. SUL MATCH – «Sono stati bravissimi. I primi 10 minuti l’Atalanta veniva a pressarci molto alta, abbiamo dovuto sistemarci. Non abbiamo approcciato il primo quarto d’ora come solitamente facciamo. Poi siamo stati bravissimi. Sono ottimi segnali del nostro cammino che deve continuare senza sosta». ESULTANZA DI DIMARCO – «Mentre si aspettava il Var ho parlato con Dimarco dicendo di stare più largo per la respinta, poi la palla è capitata lì ma è stato bravissimo Federico a non entrare prima e fare un gol importantissimo. Lo faccio anche quando calcia Calhanoglu? Si, sempre. E’ ...