Vinta una battaglia | si rischia il peccato di arroganza sui numeri

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Qualche sintomo c'è già. A Vincenzo Amendola, uno dei leader dell'area riformista del Pd, non puoi parlare di scenari futuri perché è concentrato solo sul presente, cioè sull'affermazione dell'alleanza Pd-5stelle in Sardegna: «Godo, Madonna come godo, fatemi godere. Il resto vedremo», dice. Che il Pd dopo tante batoste sia contento per la prima vittoria dopo tanto tempo, ci sta. È naturale, era da tempo che non strappavano una regione al centro-destra. Il rischio, però, è un altro, che scambi il successo in unacon la vittoria in una guerra. Cioè che la sinistra commetta - come sull'altro versante visto che la parola ormai va di moda - undiquesta volta nei confronti dei. Perché se si sottopongono i risultati delle regionali sarde ad una radiografia si scopre che è più il ...