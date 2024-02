Pallanuoto | la formazione ora al terz’ultimo posto Coopernuoto penalizzata Caiumi tesserato oltre il limite

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) All’indomani del pareggio con cui si è concluso lunedì sera il recupero tra Penta Modena eCarpi, un tornado colpisce il campionato di Serie C nel girone Emiliano-marchigiano, e specificatamente lacarpigiana, che in un attimo crolla da secondoin classifica, aldella graduatoria, in piena zona retrocessione. Il giudice sportivo ha sanzionato lacon la sconfitta a tavolino per 5-0, ed un punto di penalizzazione per ogni caso esaminato, per aver utilizzato in due gare, quella vittoriosa contro S.Severino, e quella negativa contro la RN Bologna, il giocatore Edoardoil 22 gennaio, ovvero tre giorni dopo ilimdal regolamento del 19: la società carpigiana ...