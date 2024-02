LE PAGELLE Cigarini direttore d’orchestra | Blanco dà sprint Pettinari | che errore! Gondo entra ma non incide

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) BARDI 6. Stranamente inoperoso per quasi tutta la gara. Fino al gol: Odogwu (nel Valestra al Torneo della Montagna del 2017…) e la deviazione di Marcandalli lo spiazzano, prima aveva parato su Casiraghi da due passi. Poi tuffo per i fotografi su Cagnano. SAMPIRISI 6. Nulla fuori dall’ordinario, ma è importante quando riesce con la stessa giocata sia a chiudere gli avversari, sia a riproporre l’azione. SZYMINSKI 5,5. Nel gol è un po’ in ritardo. Unica sbavatura in una partita tranquilla: poca roba ieri l’avversario. MARCANDALLI 5. Respinta di testa errata che rivitalizza un’azione morta del Sudtirol e poi spiazza Bardi deviando il tiro di Odogwu in porta. Peccato, perché fino a quel momento era andato bene. FIAMOZZI 6. ’Pesca’che poi la mette in area nel gol di Pieragnolo. Non si è rivisto il Fiamozzidi Brescia, ma la sufficienza la ...