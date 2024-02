Ucraina | Mosca | ‘sventato attacco chimico di Kiev a Zaporizhzhia’

(Di martedì 27 febbraio 2024), 27 feb. (Adnkronos) – Tre ucraini sono stati arrestati nella regione di Zaporizhzhia per aver preparato unterroristico utilizzando un agente di guerra chimica. Lo ha riferito il Servizio di sicurezza federale della Federazione Russa (Fsb), secondo cui la sostanza chimica sequestrata è stata sviluppata negli Stati Uniti e viene utilizzata per creare armi chimiche di distruzione di massa. Un video dell’operazione pubblicato dall’Fsb mostra due pacchi trovati in una casa privata. Contengono diverse bottiglie con la scritta ?Biosporin? in ucraino. L'articolo CalcioWeb.

Seul , 27 feb. (Adnkronos) – La Corea del Nord ha spedito da luglio circa 6.700 container contenenti milioni di munizioni in Russia per sostenerla nella guerra ... (calcioweb.eu)

Cremlino, truppe Nato in Ucraina non nell'interesse Occidente: (ANSA) - Mosca, 27 FEB - L'invio di truppe Nato in Ucraina "non sarebbe nell'interesse" dell'Occidente: lo afferma il Cremlino commentando l'ipotesi lanciata ieri dal presidente francese Emmanuel ...lagazzettadelmezzogiorno

Ucraina: Seul, 'da Pyongyang milioni di munizioni a Mosca': Seul, 27 feb. (Adnkronos) - La Corea del Nord ha spedito da luglio circa 6.700 container contenenti milioni di munizioni in Russia per sostenerla nella guerra in Ucraina. Lo riferiscono i media sudcor ...lanuovasardegna

Russia, Oleg Orlov condannato a due anni e sei mesi di colonia penale: Da volantini contro guerra Afghanistan a proteste da solo per Ucraina, chi è l'esponente di spicco di Memorial ...adnkronos