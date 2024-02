Sardegna | Grillo | ' grazie Alessandra | ajò'

Sardegna 2024: Mulé (FI), non si vince imponendo nomi: Il vicepresidente della Camera ed esponente di Forza Italia, Giorgio Mulé, in una intervista a "Repubblica" commenta il risultato ...agenzianova

Sardegna, la vittoria di Todde fa esplodere la conflittualità tra Salvini e Meloni: La sconfitta di Truzzu in Sardegna è una batosta pesante per Meloni che aveva imposto il sindaco di Cagliari come candidato. E dimostra come la classe dirigente di FdI sia ancora lontana dall'essere t ...lettera43

Alessandra Todde, prima “cervello in fuga”, poi al Mef e ora alla presidenza della Regione Sardegna: ecco chi è: La lunga militanza nel Movimento Cinque Stelle, poi la campagna elettorale in Sardgena che l’ha portata a diventare la prima presidente donna della Regione ...ilsecoloxix