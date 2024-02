Dalla sua Viareggio alla conquista del mondo Marcello Lippi | racconto di un vincente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) «Non tornerò più, mi voglio godere le panchine mentre passeggio per». Parole diquando a Roma ha presentato il docuflm Adesso vinco io, diretto da Simone Herbert Paragnani e Paolo Geremei, un viaggio nella storia professionale e personale del tecnico campione delcon l’Italia in Germania nel 2006. Nei cinema da ieri, resterà in oltre 200 sale in tutta Italia fino a domani per un evento speciale: il pubblico potrà scoprire uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio italiano sotto una luce inedita.è stato cinque volte campione d'Italia con la Juventus nell’arco di due periodi (1994-1999 e 2001-2004), portando a Torino anche una Champions League (1996), una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa Europea, completate da una Coppa Italia e 4 Supercoppe ...