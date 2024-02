Amministratore di condominio infedele | spariti 130 mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 febbraio 2024) Forlì, 27 febbraio 2024 – Operava in nero dal 2018, undiavrebbe sottratto ai propri condomini una somma pari a oltre 130. E' quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Forlì, nell'ambito di specifiche indagini coordinate dalla Procura nel settore del contrasto all'evasione fiscale e ai reati contro il patrimonio. Secondo quanto si apprende, l'uomo, che gestiva uno studio in provincia, sarebbe risultato essere rappresentante legale di una trentina di condomini, nonostante fosse sprovvisto di partita IVA. L’inchiesta è scaturita da una verifica fiscale che i finanzieri di Cesenatico hanno eseguito nei confronti del professionista evasore, grazie alla quale sarebbe stato possibile scoprire gli stratagemmi posti in essere ai danni di diversi comproprietari che ne hanno poi ...