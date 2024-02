(Di lunedì 26 febbraio 2024) Bologna, 25 febbraio 2024 – È l’avvocato e assessore comunale in carica Paoloil candidato sindaco del Pd alle prossimediha vinto le, che si sono tenute ieri, con 911 voti, e ha sconfitto il vicesindaco in carica Luca De Paoli che invece ha totalizzato 583 preferenze. "Sono onorato – ha detto a caldo– della fiducia manifestata dai cittadini e dalle cittadine di. È una vittoria della comunità e un grande risultato del Pd. Orainsieme verso la". "Se sarà eletto a sindaco – spiega–, nel prossimo mandato continuerò a lavorare ...

CURE Primarie L’AQUILA, DIRETTORI DISTRETTI VS SINDACATI: “DA LORO ACCUSE FALSE, DATI ASL 1 VERI”: Lo dichiarano in una nota, in merito al numero di medici assegnati ai Nuclei di cure Primarie dell’azienda sanitaria della provincia dell’Aquila, Aldo Giusti, Direttore dell’Area distrettuale L’Aquila ...abruzzoweb

Castel Maggiore, si vota. Duello De Paoli-Gurgone: A Castel Maggiore oggi seggi aperti, dalle 8 alle 20, per le Primarie dei dem in vista delle elezioni amministrative.ilrestodelcarlino

Primarie Pd a Castel Maggiore, vince Gurgone: “Ora tutti uniti alla sfida delle amministrative": 25 febbraio 2024 – È l’avvocato e assessore comunale in carica Paolo Gurgone il candidato sindaco del Pd alle prossime amministrative di Castel Maggiore. Gurgone ha vinto le Primarie, che si sono ...ilrestodelcarlino