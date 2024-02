Tomaso Trussardi risponde a Chiara Ferragni | “Il suo ufficio stampa ha mangiato troppi panettoni” | la stoccata

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di domenica 25 febbraio 2024) Botta e risposta tra lo staff di. All’imprenditore non sono andate molto giù le parole rilasciate nelle passate ore attraverso uno stringato comunicato Ansa, ed ha preferito replicare tramite una sua Instagram Story.e lancia unaal suo staff Un commento oltremodo piccato, quello che arriva da, che a sua volta smentisce con le sue parole le parole dello staff di. Quest’ultimo all’Ansa aveva precisato nel pomeriggio di oggi: Non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5/6 anni ...