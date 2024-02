Rugby | quanti punti ha preso l’Italia con il pareggio al Sei Nazioni | aggancio in classifica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024)ha pareggiato per 13-13 contro la Francia a Lille e ha conquistato duenel Sei. Il, risultato abbastanza raro nel, garantisce infatti dueper ciascuna squadra (contro i quattro previsti per la vittoria). Le due compagini non hanno guadagnato il punto di bonus offensivo, assicurato quando si segnano almeno quattro mete (in questa occasione ne hanno marcata una a testa).ha così ottenuto un risultato utile dopo le due sconfitte maturate contro l’Inghilterra per 27-24 (quel risultato valse il punto di bonus difensivo) e l’Irlanda per 36-0. Grazie a questo risultato,ha agganciato il Galles con treall’attivo. I Dragoni, che occupano il quinto posto, hanno all’attivo tre ...