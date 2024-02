“Ossigeno-Emmó vulesse chiagnere” | nuovo progetto per il cantautore Antonio Ascione

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 25 febbraio 2024) NAPOLI –è un giovaneoriginario della provincia di Napoli; la musica lo fa sentire cittadino del mondo in un linguaggio universale. L’obiettivo da raggiungere, spiega, è l’anima e il cuore delle persone., diplomato all’Accademia Artisti di Roma, ha ricevuto preziosi consigli da grandi artisti italiani: Maria Grazia Fontana, Pinuccio Pirazzoli, Vincenzo Incenzo, Donatella Pandimiglio, Munzi, Grazia Di Michele, Pierdavide Carone ed Eleonora Giorgi. Il brano “” è nato dopo tanti sacrifici e studi, il singolo dà voce alla sua generazione che ha un forte desiderio di arrivare al grande pubblico, ma spesso inconsapevoli che per fare questo mestiere bisogna studiare come qualsiasi mestiere si ...