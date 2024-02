Marsiglia-Montpellier | Ligue 1 | diretta tv | formazioni | pronostici

Marsiglia-Montpellier (domenica 25 febbraio 2024 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici, convocati

(Di domenica 25 febbraio 2024)è una partita della ventitreesima giornata della1 e si gioca domenica alle 20:45: tv, probabiliUna nuova era, l’ennesima, sulla panchina del. Esonerato Gattuso la squadra è stata affidata a Gasset che il primo tassello lo ha messo nella serata di Europa League di giovedì scorso vincendo contro lo Shakhtar (3-1 in rimonta) e staccando il pass per gli ottavi di finale della manifestazione. Un buon inizio per il francese, che adesso è chiamato, prima di riprendere il cammino europeo, a trascinare la squadra anche in1: difficile rientrare nelle zone che contano, ma non impossibile. Aubameyang (AnsaFoto) – Ilveggente.itServirebbero un poco di vittorie di fila, di quelle che lasciano il segno e che mettono ...