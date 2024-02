La ribellione gentile della Milano Fashion Week

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 25 febbraio 2024) Quando si parla di moda e brand dalla lunga storia, i critici si dividono in due categorie definite: coloro che ritengono che l’heritage debba rivestire un ruolo preponderante nella creazione delle collezioni per stabilire un’identità ben definita e fedele a se stessa e chi pensa sia compito di ogni direttore creativo esprimere la sua particolare visione del brand e navigare - con sapienza certo - le nuove correnti culturali, in quanto la moda dovrebbe essere rappresentazione fedelesocietà e delle sue evoluzioni. In questi anni dove diversi creativi hanno assunto e abbandonato il ruolo di direttore creativo, è interessante osservare come la moda si trovi in equilibrio tra la necessità sempre più pressante di tornare a un’estetica più pulita e definita e la libertà di espressione. C’è chi guarda agli archivi con affetto (e uno spirito di ...