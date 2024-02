Fumogeni al Viminale e cori contro Piantedosi per protestare contro le cariche della polizia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 25 febbraio 2024) AGI - È terminata la manifestazione degli studenti in piazza Beniamino Gigli, davanti al teatro dell'Opera di Roma. La situazione è tornata alla normalità dopo che, un gruppo di studenti correndo aveva abbandonato il luogo del sit-in per raggiungere il palazzo del, presidiato dai blindati delle forze dell'ordine, peril ministro Matteo. Nel momento di massima concentrazione erano circa 800 le persone presenti in piazza. BandierePace si alternano a quellePalestina e a quelle del Partito Comunista.- tra cui: 'Siamo tutti antifascisti' e 'Bella Ciao', ripetuti a più riprese -, e lo striscione 'dimettiti'. Erano circa 800 gli studenti ...