FOTO ? Lecce-Inter | manca sempre meno | ‘Il teatro di oggi’

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 febbraio 2024), match in programma alle 18 al Via del Mare. Ed è proprio dall’impianto salentino, che arrivano le prime immagini inerenti all’imminente partita. PRIMI SCATTI ?di due ore al fischio d’inizio di, match valido per la ventiseiesima giornata di campionato. I nerazzurri, che tra poco arriveranno al Via del Mare, vanno a caccia del decimo successo consecutivo in questo inizio di 2024. Sarà una Beneamata con diversi cambi, quella che affronterà i salentini alle 18. Arrivano le prime immagini del Via del Mare, il “di oggi”: Ildi oggi #Forzapic.twitter.com/91gyvWVPUq —...