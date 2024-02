Disabili | quali agevolazioni possono ottenere su luce e gas? A chi spettano e come ottenerle

Aiuti per disabili 2024: le nuove agevolazioni

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 25 febbraio 2024) In Italia sono disponibili dei bonus per le bollette didestinati alle personefunzionano. Apparecchiatura per dialisi (credits Canva) – Ilcorrieredellacitta.comIn Italia è prevista un’agevolazione sulle bollette diper le persone. Tali sconti nel nostro Paese rispondono a precisi requisiti e regole per essere richieste, in una necessità che garantisce un considerevole risparmio economico per le persona con una gravetà o che, nei casi ancora più gravosi, hanno bisogno dell’utilizzo di apparecchiature vitali. Lesulle bollette diper le personeTalisono state redatte ...