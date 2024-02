Le gare sui campi del Ct Etruria Prato. Campionati veterani. Di Vita e Grossi super

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Chiusura col botto suidel Ctper ionati toscani indoor. Come consuetudine il circolo di via Guarducci ha ospitato la kermesse senior che apre la stagione e nell’occasione sono stati 13 i titoli assegnati nelle varie categorie. Livello molto alto sia nei match singolari che nei doppi, con protagonisti senz’altro i giocatori di casa: in particolare Massimiliano Died Eliahanno conquistato il torneo di doppio,ando in finale un certo Daniele Bracciali insieme al suo compagno di circolo Moretti, e rispettivamente il titolo individuale dell’Over 55 e dell’Over 50. Si è difeso nella specialità del doppio anche Massimiliano Mellini, che ha dominato il doppio misto con Sabina Tasselli e il doppio Over 55 ...