Tini (IncontraDonna): "Su Herpes zoster puntare su informazione con podcast"

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - "Come medico di medicina generale ritengo necessario l'aggiornamento continuo per fornire agli assistiti informazioni utili e convincenti ai fini della prevenzione delle malattie, di cui i vaccini sono presidi indiscutibili. In veste di paziente oncologica e quindi