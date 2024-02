Smog a Milano e in Lombardia | convocato il consiglio straordinario regionale sulla qualità dell' aria

L'inquinamento in un video dell'Esa: la nube di smog su Milano è gigante

(Di giovedì 22 febbraio 2024), 22 febbraio 2024 – Nella settimana in cui l’allertaha preoccupato cittadini e istituzioni, Regioneha scelto di convocare unper discutereche respirano milanesi e lombardi. Martedì si terrà la seduta straordindeldopo che l’allarme dei giorni passati ha fatto scattare le misure antidi primo livello in nove province su 12. La convocazione straordindelLa convocazione è arrivata oggi ai consiglieri. All'ordine del giorno il "dibattito in ordine alle azioni di Regione...

Dopo l’allarme smog in Lombardia e in particolare a Milano , che, secondo il sito svizzero IQAir, è nella top ten delle città più inquinate al mondo, ... (ilgiorno)

Ci sarà un consiglio regionale straordinario sullo smog: Soddisfazione dal Patto Civico, che già martedì scorso (e, per iscritto, giovedì mattina) aveva chiesto che l'assessore all'ambiente Giorgio Maione riferisse in aula sulla grave situazione in merito ... milanotoday

Stop alle limitazioni anti-smog nella Bergamasca da venerdì 23 febbraio: IL PROVVEDIMENTO. Le mutate condizioni meteo hanno favorito la dispersione delle sostanze inquinanti, in particolare delle polveri sottili. Le misure restano in vigore in sette province lombarde. Util ... ecodibergamo

Smog e fertilità, le polvere sottili nell'aria «riducono le possibilità di avere un figlio». L'allarme sia per le donne che per gli uomini: Lo smog fa male alla salute dell'uomo, alla fauna e all'ambiente. Ma questa non è una novità, così come non è più una sopresa che Milano sia nella top ... leggo