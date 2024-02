Regionali | il centrodestra si unisce per Truzzu Gli attacchi di Meloni agli avversari

Andrea Scanzi sulle elezioni in Sardegna: "Salvini contento se perdesse le elezioni perché Meloni fa il vuoto": Come e quando si vota Tutto quello che c'è da sapere su come si vota alle elezioni Regionali 2024 in Sardegna: la guida completa, dai candidati al voto disgiunto e al ballottaggio “Sicuramente il ...

Sardegna: Tajani, mi batterò in Ue per continuità territoriale: Prendo l'impegno di andarmi a battere a Bruxelles "per far in modo che anche e soprattutto a livello europeo si risolva il problema" ...

Centrodestra: Tajani, lavoriamo per vincere regionali ed europee: Come centrodestra "lavoriamo per vincere le elezioni regionali e anche quelle europee". Lo ha sottolineato il vicepremier e ministro ...