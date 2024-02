Pallamano | serie a silver maschile Il Romagna si ferma ancora Un super Mazzanti non basta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) MOLTENO 3124 MOLTENO: Donadello, Randes, Garroni 4, G. Redaelli, Galizia 1, Mella, S. Colombo, Bonanomi 1, L. Colombo 2, Cuzzupè 8, Bernachea 11, Riva, De Angelis 4, Beretta, Campestrini, Taribello. All. Gagliardi.: Redaelli, Mandelli, Maistrello, Mengoli, Albertini 2,7, Ceroni, Lamarca 3, Ariotti, Tondini 1, Rotaru 3, Di Domenico 3, Zavagli 4, Ramondini, Bellini 1. All. Moriana. Arbitri: Vizzini e Guttadauro. Note: primo tempo 14-12. MOLTENO (Lecco) Sorpasso. Lacede l’onore delle armi al Molteno che la scavalca in classifica portandosi a 19 punti, mentre gli arancioblù rimangono a quota 18. Si tratta della terza sconfitta consecutiva per la formazione allenata da coach Miguel Angel Moriana ...