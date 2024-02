La storia di Francesca | pendolare della scuola | “Ogni giorno alle 4 per andare al lavoro a Roma Spendo 400 euro di treno al mese | la sera sono stanca e ho la tachicardia”

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ladi, collaboratrice scolastica in un liceo scientifico a, è ladi tanti pendolari cheaffrontano un viaggio estenuante per raggiungere il proprio posto di. Il suo racconto al Corriere. L'articolo .

La storia ci parla di femminicidi. Francesca nell’Inferno di Dante: Ci siamo trovati a confrontarci su questo tema letterario, e anche di cronaca, come se la storia di Francesca fosse una delle tante storie che oggi leggiamo o ascoltiamo dai media. In questo momento ... lanazione

Una birra sannita medaglia d’oro a ‘Birra dell’Anno 2024’: è la ‘American’ realizzata da Vincenzo Mascia per ‘Cuore Malto’: Non era mai accaduto in precedenza che una birra interamente prodotta a Benevento città e per giunta da un sannita doc, ai aggiudicasse la medaglia d’oro al più prestigioso concorso italiano del setto ... ntr24.tv

Francesca Perrotta si esibirà al Quirinale: «Un onore suonare davanti al presidente della Repubblica»: Ogni sua esibizione racconta un diritto negato, perseguito con sacrificio, a volte con dolore, e riversato in note per orchestra. Perché Francesca Perrotta non è una ... quotidianodipuglia