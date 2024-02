La madre di Navalny | “Ho visto mio figlio morto | ma i russi non vogliono darmi la salma”

La madre di Navalny: "Ho visto Alexei, lo vogliono seppellire in segreto, mi minacciano"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) "Pongono condizioni, mi ricattano, dicendomi dove, come e quando deve essere sepolto Alexey: questa non è la legge", ha detto in un video Lyudmila Navalnaya, denunciando ricatti e minacce da parte del Cremlino.