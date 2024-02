“Il nonno pezzo grosso dell’Italia” Grande Fratello | la scoperta su Federico Massaro | ecco chi è

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 febbraio 2024), tra i protagonisti dell’ultima puntata c’è stato sicuramente lui. A volte messo in secondo piano da altri inquilini più ‘vistosi’ e arrembanti, il modello ha catturato l’attenzione del pubblico per alcune dinamiche particolari. Dopo aver ricevuto il due di picche da Anita Olivieri si è avvicinato in modo ‘paraculo’ a Letizia Petris scatenando le proteste social del pubblico. Nella Casa si è parlato anche del rapporto con Vittorio, molto stretto, che aveva fatto perfino discutere del loro orientamento sessuale. In ogni caso in queste ultime ore susi è sviluppata una forte curiosità per quello che ha raccontato in diretta. Alfonso Signorini ha voluto approfondire il malessere che ha colto il modello dopo le nomination di lunedì. E lui si è raccontato, facendo riferimento anche ad un ...