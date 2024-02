Fermo | i tre ?padri? del nuovo ponte | «Mancano gli ultimi dettagli» Sopralluogo dei due architetti e dell' ingegnere

Monza ultimo checkpoint: senza i tre punti addio Serie A: Passa per una gara che lo scorso anno confermo la compattezza di una squadra, quella di Sousa, in grado di rifilare tre schiaffi ai brianzoli e che ... caso è l'unica coda che conta. Monza ultima ... tuttosalernitana

Terza categoria: Pedone fermato per due turni, Trebbi tre giornate di squalifica: Grosseto - Il giudice sportivo ha fermato per due turni il tecnico della Virtus Amiata, Nicola Pedone, mentre tra i calciatori squalifica per tre giornate per Matteo Trebbi dell'Alta Maremma. Queste l ... grossetosport

Sospeso il fermo della Ocean Viking. Primo colpo al decreto Piantedosi: Immigrazione (Italia) La decisione cautelare del tribunale di Brindisi sblocca la nave umanitaria e riconosce il valore costituzionale del soccorso civile nel Mediterraneo. «Un precedente importante». ilmanifesto