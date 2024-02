Centrodestra compatto sul palco per Truzzu candidato in Sardegna

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Un voto locale dal significativo peso specifico. Una tornata elettorale, che non solo stabilirà il nome del futuro governatore della, ma dirà molto anche sulla salute del governo centrale. E, aspetto tutt'altro che secondario, sarà certamente importante per i futuri equilibri interni al. I tre leader nazionali dei moderati si sono trovati ieri pomeriggio alla Fiera di Cagliari, per il comizio di chiusura della campagna elettorale di Paoloper le elezioni regionali in. Oltre quattromila le persone accorse per la conclusione di una campagna elettorale dai toni aspri come non mai. «Io finché mi fate fare il ministro vado in ufficio per fare le opere pubbliche che servono a questo Paese e non saranno la sinistra, qualche giudice o qualche giornalista di sinistra a farmi paura». Un ...