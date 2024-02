Cellulari in classe | arriva lo stop Il ministro Valditara annuncia | “Sconsigliato l’uso dalla scuola d’infanzia alla scuola media”

Scuola: stop a cellulari e tablet in aula, arriva la stretta di Valditara

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Finalmente la pessima abitudine, soprattutto da parte dei più giovani, di avere ‘sempre ed ovunque’ a portata di mano la possibilità di ‘perdersi’ neldello smartphone, almeno per quello che riguarda la, sta per finire. Del resto,FranciaSvezia, in quasi tutti i paesi Ue, varcare la porta dellecon indosso un telefonino, è oggi proibito. Una situazione che, dopo fin troppi anni di tolleranza, ora si appresta a divenire obbligatoria anche noi.in: “È opportuno evitare l’utilizzo dello smartphone nelle scuole, primarie e secondarie di primo grado” E stamane, attraverso un comunicato uscito in merito a quanto riportato sopra, dal Mim è ...

