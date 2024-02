Autorità europea antiriciclaggio | Francoforte si aggiudica la sede | delusione di nuovo per Roma

Niente da fare per Roma, l'Autorità Ue antiriciclaggio sarà a Francoforte

(Di giovedì 22 febbraio 2024), 22 febbraio 2024 –si èta ladell’(Alma). Lo hanno stabilito, con voto a scrutinio segreto, i rappresentati dei Governi dell’Unionee l’Eurocamera. Nulla da fare quindi per, candidata da Palazzo Chigi nell’estate 2023 (leggi qui). Si tratta dell’ennesimaper la Capitale, e nello specifico per il Campidoglio che, dopo il fallimento targato Expo 2030, ora deve fare i conti con un’altra cocente sconfitta. Sconfitta che fa male non solo a, ma a tutto il Sistema Paese, che avrebbe potuto rafforzare il proprio status nell’Ue. A livello di agenzie europee, infatti, l’Italia ospita solo la...