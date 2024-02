(Di giovedì 22 febbraio 2024)ha preso parte allo show di Etro nel primo giorno dellaFashion Week. La cantante, fresca vincitrice di2024, era seduta in prima fila con un total look firmato Marco De Vincenzo, designer che ha curato i suoi outfit all'Ariston.

Prende il via, a Milano , la Fashion Week dedicataaalle collezioni per il prossimo Autunno-inverno: da Fendi a Etro, da Alberta Ferretti a Diesel, da ... (vanityfair)

Chi voleva vedere due cantanti italiani all’Eurovision sarà finalmente soddisfatto. Stanno facendo successo e si dice che andranno in Svezia. La ... (cityrumors)

Angelina Mango, l'oroscopo di Luca Nicolaj: un canto di sensualità e fascino. In estate nuovi exploit: Angelina Mango ha il Sole in Ariete e la Luna in Scorpione: il pianeta Marte che governa entrambi i segni svolge un ruolo di primo piano e fa di lei una combattente, una persona schietta, immediata e. ilmattino

Scuola media Conero di Ancona: Le "canzonette", da quella dei The Kolors fino a quella di Angelina Mango, ci terranno compagnia e ci faranno ballare fin oltre l’estate. Un festival divertente e leggero, contrassegnato da attimi di ... ilrestodelcarlino

Angelina Mango dopo Sanremo conquista Milano: alle sfilate con i fiori e la maxi pelliccia: Angelina Mango ha preso parte allo show di Etro nel primo giorno della Milano Fashion Week. La cantante, fresca vincitrice di Sanremo 2024, era seduta in prima fila con un total look firmato Marco De ... fanpage