Addio smartphone in classe | Giannelli Anp a Notizie com | “I bambini devono imparare a scrivere con la penna”

Addio smartphone a scuola: dimostrati squilibri emotivi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) “I pedagogisti dell’età evolutiva ritengono che per idella scuola primaria,con laè insostituibile”. Per questa ragione Antonello, presidente dell’Associazione nazionale presidi, è d’accordo con l’intenzione manifestata dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara di vietare l’uso die tablet ai ragazzi di medie, elementari e delle cuole dell’infanzia. La prossima decisione è stata annunciata sulle colonne de Il Foglio dal ministro e nasce sia da esigenze di didattica sia perché in alcune occasioni l’uso die tablet è diventato elemento di tensione tra studenti e insegnanti. In esclusiva a.com, il presidente...