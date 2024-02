Rosy Chin | nuova imitazione di Simona Tagli al GF | ecco che farà | il web si indigna

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’cheha fatto didurante la scorsa puntata del Grande Fratello hato parecchio il pubblico da casa. In tanti, infatti, non hanno affatto apprezzato la sua scenetta, reputandola, oltre che insensata, anche abbastanza offensiva nei riguardi di un’altra donna. La maggior parte dei concorrenti, invece, si è mostrata divertita dall’della, sta di fatto che in queste ore la donna ha lanciato un avvertimento che ha spiazzato tutti.si prepara per imitarementeal GF: stavolta sarà peggionon nutre molta simpatia nei riguardi di...