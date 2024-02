Mare Fuori 4 | stasera su Rai 1 la seconda puntata | fra tradimenti | infanzia rubata e il passato che ritorna

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Questa sera, in prima serata su Rai 1, torna in chiaro, arrivato alla quarta stagione. Ecco che cosa succederà negli episodi 4 e 5, sempre diretti da Ivan Silvestrini.

Carmine Recano e Massimiliano Caiazzo (US Rai) Rivoluzione in vista nel reparto tecnico di Mare Fuori . La quinta stagione della popolare fiction ... (davidemaggio)

Boom di minorenni in carcere: è l’effetto del decreto Caivano: Mare Fuori è solo una fiction e la realtà parla solo di sbarre e galera per i minori, senza alternative per i ragazzi. Il Decreto Caivano ha determinato un boom di arrestati tra gli under 18. Lo ...

Mare Fuori 4, la morte di Don Salvatore turba profondamente Rosa: cosa vedremo stasera: La serie televisiva Mare Fuori, ambientata nell’Istituto Penitenziario Minorile di Napoli, continua a tenere incollati gli spettatori alle loro poltrone con la quarta stagione. Mentre molti fan hanno ...

Msf, morte e disperazione,il costo delle politiche migratorie Ue: Modelli simili di esternalizzazione della violenza al di fuori dell'Ue e di negazione dell'accesso all ... più l'obbligo di prestare assistenza alle persone in pericolo in mare. L'esternalizzazione ...