Alcaraz | «Sento il fiato sul collo di Sinner | lui ha un solo segreto | lavora tantissimo»

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) “Devo essere al top del mio gioco, in modo chenon mi sorpassi”. Lo dice Carlosa Marca, prima di infortunarsi al torneo di Rio de Janeiro. E’ ormai chiaro che, al momento, il riferimento del tennis mondiale è l’italiano. “Ho sempre detto che non esiste alcun, in. Hato molto duramente e lo ha dimostrato. In ogni torneo è molto concentrato sulle cose che deve fare, è un grantore. Ne discuto molte volte con Juan Carlos (Ferrero, ndr) quando lo vediamo. Se lo paragono aldi prima, è diventato più professionale. Prima lo era ma ora lo è ancora di più. Il lavoro quotidiano ripaga ed è quello che è successo con Jannik. E sono felice per lui e la sua squadra.il suosul ...

Carlos Alcaraz tranquillizza: "Mi fa male, ma mi hanno detto che non è grave": Poi ha proseguito: "I fisioterapisti mi hanno detto che non è grave, ho sentito molto dolore al momento della caduta ma si tratta di un cambio di direzione, sono cose che possono succedere, non sono ...

Alcaraz si infortuna a Rio e si ritira all’esordio. Ora Sinner è più vicino: "Ho sentito dolore subito e ho pensato che sarebbe stato difficile continuare se le cose non fossero migliorate – ha spiegato Alcaraz-. Ho giocato qualche punto e non miglioravano, non riuscivo a ...

Alcaraz si ritira per infortunio dal torneo di Rio de Janeiro: Sinner può diventare presto n° 2 al mondo: Alcaraz è stato costretto al ritiro per un infortunio alla caviglia. Il ventenne di Murcia è caduto dopo un cambio di direzione nel corso del secondo punto del match. “Ho sentito dolore subito e ho ...