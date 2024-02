Navalny | Tajani | Per Salvini verità da accertare? Per me morte provocata certamente dal Cremlino

Leggi tutta la notizia su huffingtonpost

"Quella di Alexejè stata una detenzione incompatibile con la vita. I fatti dovranno essere accertati, però è indubbio che sia stato fatto morire". Il ministro degli Esteri Antonioai microfoni di Metropolis risponde a distanza al collega e vicepremier Matteo, per il quale lasulle modalità delladi"la decideranno i giudici russi". "Ho incontrato a Bruxelles sua moglie - aggiunge - e a lei ho ribadito la vicinanza dell'Italia e del G7, la condanna di ciò che è accaduto a suo marito, che è stato vittima di una persecuzione ingiusta, detenuto in un gulag che ricorda l'Unione Sovietica".