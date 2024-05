Zazzaroni | Oaktree? Inter - ottima notizia A Pimco non credevo

(Di lunedì 20 maggio 2024)ha parlato del futuro dell’focalizzandosi su, che dovrebbe rilevare il club da Zhang. Una parola poi su. Così a Pressing. CAMBIO SOCIETÀ ? Ivan, direttore del Corriere dello Sport, ha detto la sua sull’ipotetico cambio di proprietà in casa nerazzurra tra Zhang e: «Per l’è un’, il problema riguarda Zhang personalmente. Quindi l’è tranquilla, i rallentamenti ci saranno sull’ordinario, ma si andrà avanti. Non si poteva andare avanti con una persona che non poteva agire, sunon ci, tanto che al giornale ho fatto embargo. Se fosse entrato un altro fondo sarebbe aumentato il debito, tra due-tre anni ...

Zazzaroni ironico: “Ho difeso Mourinho e Allegri, sono io che porto sfiga” - zazzaroni ironico: “Ho difeso Mourinho e Allegri, sono io che porto sfiga” - "Quello con Vaciago è un errore e lui l'ha riconosciuto", ha commentato Ivan zazzaroni sulla lite tra Allegri e il direttore di Tuttosport ...

L'OPINIONE - Zazzaroni: "Allegri ci ha provato, ma questa Juve era incompatibile per lui" - L'OPINIONE - zazzaroni: "Allegri ci ha provato, ma questa Juve era incompatibile per lui" - "Il bullone e il cacciavite". Sulle pagine del Corriere dello Sport, il direttore Ivan zazzaroni commenta l'esonero di Massimiliano Allegri in casa Juventus: "La cruda verità è contenuta in una sola ...

Zazzaroni: “Allegri-Giuntoli come bullone-cacciavite. Max vs quarto uomo Succede a tutti” - zazzaroni: “Allegri-Giuntoli come bullone-cacciavite. Max vs quarto uomo Succede a tutti” - Intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport, Ivan zazzaroni ha commentato così l'esonero di Allegri da parte della Juventus, comunicato ufficialmente nella giornata di ieri: "La cruda verità è ...