Chi era Ebrahim Raisi - il presidente iraniano morto in un incidente a bordo di un eliccottero

(Di domenica 19 maggio 2024) SayyidRaisol-Sadati, conosciuto semplicemente come, era un politico ultraconservatore e magistrato. Dal 3 agosto 2021 è stato l’ottavodell’Iran. Nelle ultime ore è stato coinvolto in unmentre era adel suo elicottero, a quanto pare impossibilitato ad atterrare a causa della nebbia. Il velivolo si trovava vicino a Jolfa, una città al confine con l’Azerbaigian, a circa 600 chilometri da Teheran. Le ricerche effettuate dalla Mezzaluna Rossa hanno confermato la morte di tutti i passeggeri.nasce a Marshad, città santa sciita nel nord-est del Paese, il 14 dicembre del 1960. Orfano di padre dall’età di 5 anni, consegue la laurea in diritto islamico all’Università ...

