Raisi - trovato elicottero Media Iran | Nessun segno di vita

Dal "comitato della morte" al pugno duro sui civili: la parabola del falco che studia da Ayatollah - Dal "comitato della morte" al pugno duro sui civili: la parabola del falco che studia da Ayatollah - La candidatura a presidente dell'«hojatoleslam» raisi, decisa nel 2021, segna comunque una decisa svolta in chiave reazionaria. Una svolta il cui obbiettivo è marginalizzare qualsiasi dissidenza ...

Raisi morto, Israele: per noi non cambia niente. La guerra (non dichiarata) con l'Iran - raisi morto, Israele: per noi non cambia niente. La guerra (non dichiarata) con l'Iran - Per tutto il pomeriggio, è stato un passaparola continuo. Le radio, i canali tv, i social hanno seguito tutti gli aggiornamenti delle notizie che arrivavano dall'Iran sulla ...

Raisi è morto nell'incidente in elicottero, trovato il relitto: l'annuncio della Mezzaluna rossa iraniana - raisi è morto nell'incidente in elicottero, trovato il relitto: l'annuncio della Mezzaluna rossa iraniana - raisi è morto. La Mezzaluna rossa iraniana afferma che tutti i passeggeri dell'elicottero del presidente sono morti. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Tass. I media ...