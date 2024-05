Trovato l’elicottero di Raisi - Mezzaluna rossa | Sono tutti morti

Naviga il televideo in popup - Naviga il televideo in popup - "Non abbiamo trovato ampiezza perché la squadra ha giocato un po' più dentro al campo. Abbiamo creato qualche occasione, soprattutto dal limite dell'area. stata una partita tesa contro una squadra che ...

Raisi morto, Israele: per noi non cambia niente. La guerra (non dichiarata) con l'Iran - Per tutto il pomeriggio, è stato un passaparola continuo. Le radio, i canali tv, i social hanno seguito tutti gli aggiornamenti delle notizie che arrivavano dall'Iran sulla ...

"Raisi è morto, nessun sopravvissuto", l'annuncio della Mezzaluna rossa. Elicottero distrutto - Non ci sono segni di vita tra i resti dell'elicottero, che è stato trovato sulla strada per il villaggio di Khoilar ... la cabina dell'elicottero è completamente bruciata. Ebrahim raisi, nato nel 1960 ...