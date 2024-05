Nations League volley - il calendario delle partite dell’Italia con Germani - Ir -n, Giappone e Brasile Or -ri, progr -mma, tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 20 maggio 2024) Dopo le ragazze, è il momento di iniziare a fare sul serio anche per la nazionale italiana maschile di. Questa settimana inizia infatti la2024, di fondamentale importanza per riuscire a staccare il pass per le Olimpiadi di Parigi attraverso il ranking FIVB. La squadra di Fefè De Giorgi è attesa a Rio De Janeiro () da quattroinsidiose, in cui non si può sbagliare. L’Italia farà il proprio debutto nella giornata di mercoledì 22 maggio (ore 22.30 italiane) contro laa. Un impegno subito da non sottovalutare, con la compagine teutonica che può essere assai insidiosa e un banco importante fin dall’inizio. Dopo un giorno di riposo gli azzurri torneranno in campo venerdì 24 maggio alle 22.30 per incrociare il sempre rognoso Iran e il giorno ...