Basket: playoff Nba, Minnesota in finale di Western conference - Basket: playoff Nba, minnesota in finale di western conference - I minnesota Timberwolves hanno eliminato i Denver Nuggets campioni in carica della Nba vincendo in trasferta gara 7 delle semifinali per 98-90, e raggiungendo così i Dallas Mavericks nelle finali dell ...

Playoff NBA: i Timberwolves recuperano da 20 punti di deficit per stordire i Nuggets in Gara 7 e raggiungere le finali della Conference - Playoff NBA: i Timberwolves recuperano da 20 punti di deficit per stordire i Nuggets in Gara 7 e raggiungere le finali della Conference - Nikola Jokic e i Denver Nuggets erano pronti a chiudere la serie di vittorie consecutive domenica sera senza problemi.Hanno perso un vantaggio di 20 punti ...

NBA, rimonta e colpaccio: Dallas Mavericks in finale di Western Conference - NBA, rimonta e colpaccio: Dallas Mavericks in finale di western Conference - Oklahoma City Thunder in vantaggio di 16 a fine primo tempo, ma Luka Doncic e compagni si impongono in extremis per 117-116.