Raisi è morto nell' incidente in elicottero - trovato il relitto | l' annuncio della Mezzaluna rossa iraniana

(Adnkronos) – "Nessun segno di vita" sul luogo in cui è stato individuato l'elicottero su cui viaggiava Ebrahim Raisi , presidente dell'Iran. Raisi , con altre 7 persone, era a bordo di un Bell 212, la versione civile di un elicottero prodotto sin ...

Sayyid Ebrahim Raisol-Sadati, conosciuto semplicemente come Ebrahim Raisi , era un politico ultraconservatore e magistrato iraniano . Dal 3 agosto 2021 è stato l’ottavo presidente presidente dell’Iran. Nelle ultime ore è stato coinvolto in un ...

Pagina 545887 - sottopagina 01 - Pagina 545887 - sottopagina 01 - 20/05 05:02 Taiwan,Lai Ching-te giura da presidente 20/05 04:20 raisi,drone ha rilevato fonte di calore 20/05 00:20 Sullivan a Bibi: Rafah, no a invasione 20/05 00:20 Sullivan a Bibi: Rafah,no a ...

IRAN: CADE L’ELICOTTERO - IRAN: CADE L’ELICOTTERO - Non restano più speranze di ritrovare vivo il presidente iraniano Ebrahim raisi dopo la scoperta da parte dei servizi di emergenza, alle prime ore di oggi, del luogo dello schianto – avvenuto ieri – d ...

Raisi morto in incidente, identikit dell'elicottero: perché è precipitato - raisi morto in incidente, identikit dell'elicottero: perché è precipitato - "Nessun segno di vita" sul luogo in cui è stato individuato l'elicottero su cui viaggiava Ebrahim raisi, presidente dell'Iran. raisi, con altre 7 persone, era a bordo di un Bell 212, la versione ...