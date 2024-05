(Di lunedì 20 maggio 2024) Per i molti che piangono la possibiledel presidente iraniano Ebrahim Raisi schiantatosi ieri con il suo elicottero ve ne sono altrettanti pronti a festeggiare in silenzio

Dal "comitato della morte" al pugno duro sui civili: la parabola del falco che studia da Ayatollah - Dal "comitato della morte" al pugno duro sui civili: la parabola del falco che studia da Ayatollah - Ma le esecuzioni susseguitesi dopo il 2022 son poca cosa rispetto a quanto avvenne nel 1988. Allora Raisi guidava il «comitato della morte» il tribunale speciale che in soli cinque mesi mandò al ...

Raisi, cosa succede in caso di morte: il vicepresidente, le elezioni (dopo 50 giorni) e il ruolo del leader supremo - Raisi, cosa succede in caso di morte: il vicepresidente, le elezioni (dopo 50 giorni) e il ruolo del leader supremo - Raisi, cosa succederebbe in caso di morte Secondo la Costituzione iraniana ... Mokhber prenderebbe temporaneamente le responsabilità del governo, formando un comitato con il capo della magistratura e ...

Fondi «leciti» o «illeciti» a Toti La procura di Genova riascolterà le parole di Spinelli jr - Fondi «leciti» o «illeciti» a Toti La procura di Genova riascolterà le parole di Spinelli jr - La procura di Genova sta scavando su tutti i finanziamenti ricevuti dalla fondazione Change e dal comitato elettorale di Giovanni Toti, negli ultimi sette-otto anni. Il governatore ligure, ...