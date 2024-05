Morto Raisi - chi era il presidente dell’Iran | ultraconservatore e delfino di Khamene - dalla ‘commissione della morte’ alla repressione

(Di lunedì 20 maggio 2024) La tv di di Stato iraniana ha dato la notizia ufficialemorte del: era a bordo dell’elicottero precipitato., ex giudice capomagistratura iraniana, ayatollahGuida Suprema Alii e in pole position per la sua successione. Ebrahimè diventatoal primo turno delle elezioni del 18 giugno 2021 con quasi 18 milioni di voti (il 61,9% delle preferenze), nella tornata con la più bassa affluenza alle urnestoriaRepubblica Islamica. Una volta al potere, si è dimostrato un inflessibile tutore del regime islamico. Nato nel 1960 a Mashad, la seconda città più importante ...

