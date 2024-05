Elezioni Europee | una partita cruciale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il voto dell’8 e 9 giugno contribuirà a plasmare il volto della nuova Europa, quella che si troverà ad affrontare dei temi fondamentali per il futuro della nostra economia e della nostra società. L’evoluzione del nostro tessuto economico, ed in particolare quello industriale, è strettamente legata allaeuropea: come ricordato nel documento “Fabbrica Europa” pubblicato quest’anno da Confindustria, l’Europa ha un ruolo fondamentale per le imprese italiane. Oltre il 50% dell’export italiano avviene all’interno dell’UE, ed oltre il 70% della normativa di riferimento viene stabilito a Bruxelles. La capacità di vincere le sfide del futuro da parte della nostra Europa, quella che Federico Rampini definisce “Superpotenza Erbivora” per l’assenza di un credibile deterrente militare e per la limitata incisività nelle questioni internazionali, dipenderà in buona parte ...