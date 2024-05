Stop ai cellulari in classe | in un liceo di Livorno si attivano i raccoglitori La scelta divide studenti e preside

Occupazione naif al liceo Laura Bassi : il manifesto, con i motivi della protesta, non c’è; sulla sede di via Sant’Isaia compare lo striscione d‘ordinanza, ma, in realtà, è coinvolta la succursale di via Broccaindosso dove si protesta. Qui, ...

We are the champions, spettacolo interamente realizzato del liceo Chierici per NonDasola - We are the champions, spettacolo interamente realizzato del liceo Chierici per NonDasola - “We are the champions. Non è importate chi sei, ma ciò in cui credi” è il nuovo spettacolo teatrale, all’ insegna di Rock and roll e solidarietà, prodotto interamente dal liceo artistico Gaetano ...

Stop all’omofobia, un torneo al Roiti - stop all’omofobia, un torneo al Roiti - Arcigay Ferrara organizza il torneo interscolastico Fair Play per contrastare l'omofobia. Coinvolte 10 classi in un percorso di inclusione Lgbti+.

Israele, ultimatum Ue: "Stop immediato a operazione a Rafah o relazioni a dura prova" - Israele, ultimatum Ue: "stop immediato a operazione a Rafah o relazioni a dura prova" - (Adnkronos) - L'Unione Europea ha chiesto a Israele di mettere fine ''immediatamente'' alla sua operazione militare a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, dove un milione e mezzo di palestinesi hann ...