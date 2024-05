Iran nel caos dopo la morte di Raisi | cosa succede adesso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 20 maggio 2024) In seguito al tragico incidente in elicottero che ha causato ladel presidenteiano Ebrahime del ministro degli Esteri Hossein Amir Abdollahian, le autoritàiane si sono immediatamente attivate per affrontare il vuoto di potere. La Guida Suprema, nel tentativo di tranquillizzare la popolazione, ha dichiarato: “L’incidente non avrà impatto sulla gestione del Paese”. Tuttavia, resta la domanda: quale sarà il prossimo passo? Elezioni entro 50 giorni, eletto presidente nel 2021, avrebbe dovuto rimanere in carica fino al 2025. Secondo l’articolo 131 della Costituzioneiana, in caso didel presidente, il primo vicepresidente assume temporaneamente l’incarico, con l’approvazione della Guida Suprema. L’attuale vicepresidente, Mohammad ...