Sport in tv oggi lunedì 20 maggio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 20 maggio 2024) Comincia una nuova settimana di, e questa volta è particolarmente ricca diin virtù di una contingenza decisamente fortunata. Ma andiamo acosa offre questo, che pure è privo del Giro d’Italia (ma ha la Ronde van Limburg). Inevitabile il fatto che, in questa situazione, il tennis resti a fare il padrone della festa, con quattro tornei tra ATP e WTA e l’inizio delle qualificazioni al Roland Garros. Ma lodella racchetta per eccellenza non è l’unico in scena. Tanta, infatti, la parte internazionale odierna: gli Europei di tiro a volo, il Preolimpico di canottaggio e i Mondiali di judo creano un più che valido panorama dicon anche alcune chance di avere dell’Italia protagonista. Ma glidi squadra non ...