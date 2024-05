Gara 4 dei playoff Basket 2024 | Milano chiude la serie - c’è Brescia in semifinale

(Di lunedì 20 maggio 2024)sfrutta il match point a disposizione contro Trento perre lasul 3-1 e volare indove ad attenderla ci sarà. Nella4 dei, i meneghini si impongono per 87-69 decidendo le sorti del match nel terzo quarto dove allungano definitivamente.4 DEI: TRENTO-69-87 I padroni di casa, sospinti dal proprio pubblico, riescono are avanti il primo quarto, prima che gli ospiti decidano di venir fuori in apertura del quarto successivo nel quale vanno avanti di sei. Nella ripresa c’è soloin campo, con il distacco che ...

Il LIVE in diretta di Trento-Olimpia Milano , sfida valida come gara-4 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . La formazione lombarda ha centrato l’obiettivo di riprendersi il fattore campo, perso nella prima partita della Serie , grazie alla ...

Il LIVE in diretta di Fortitudo Bologna-Rieti , sfida valida come gara-1 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di basket . Ad affrontarsi sono due squadre che hanno superato i quarti di finale senza sconfitte, regolando in tre ...

